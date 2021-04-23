Вице-президент Бадра Гунба: у Абхазии и Крыма много общих задач

Абхазия и Крым подписали Программу мероприятий на 2022-2024 годы по итогам третьего заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между республиками 22 апреля.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба встретился с вице-премьером Республики Крым Георгием Мурадовым в пятницу 23 апреля.

"Нам было очень приятно провести вместе нашу межправительственную комиссию, мне кажется полезно очень поработали, подписали нужные документы на перспективный период. С 2022 по 2024 годы будем реализовывать план работы, в котором свыше пятидесяти пунктов. Это программа минимум. Даст бог, сделаем больше", - сказал Георгий Мурадов.

Все обозначенные сферы работ между Крымом и Абхазией касаются экономических, социальных, образовательных, культурных, спортивных направлений, отметил вице-премьер Крыма.

"Это все, я уверен, будет работать непосредственно на людей, они будут на себе чувствовать позитивные аспекты нашей совместной работы. Нам очень интересно развивать отношения, обмениваться опытом и в санаторно-курортном деле, и в сфере сельского хозяйства", - сказал он.

Вице-президент республики Бадра Гунба подчеркнул, что главная цель взаимодействия Абхазии и Крыма – сделать так, чтобы жители республик на себе почувствовали пользу от сотрудничества.

"Мы наблюдаем, как интенсивно идет взаимодействие между Крымом и Абхазией, и рассчитываем, что с другими регионами Российской Федерации такого уровня сотрудничество будет налажено. Там, где есть желание и опыт, достичь этого всегда можно. Являясь причерноморскими географически близкими территориями, уверен, что у нас много общего, что можно было бы решить совместными усилиями", - подчеркнул вице-президент Абхазии.

Третье заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Абхазией и Республикой Крым состоялось в Сухуме 22 апреля.

В 2016 году Абхазия и Крым подписали Соглашение о развитии разносторонних отношений в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Каждые три года стороны подписывают Программу мероприятий.

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