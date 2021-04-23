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Бжания обсудил с главой Роспотребнадзора эпидбезопасность туристов в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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20 апреля Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из-за рубежа после 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Абхазия готова обеспечить эпидемиологическую безопасность туристов в курортный сезон, заявил президент Аслан Бжания на встрече с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

Граница Псоу
© Sputnik / Елена Нездоровина
Президент заявил, что Абхазия не будет усложнять правила въезда в республику

Бжания и Попова обсудили ситуацию по распространению новой коронавирусной инфекции в России и Абхазии, а также предпринимаемые профильными ведомствами стран усилия по профилактике COVID-19.

По словам президента Абхазии, медучреждения республики могут в случае необходимости оказать необходимую помощь туристам.

По итогам встречи, Анна Попова выразила готовность обсудить с представителями заинтересованных ведомств Абхазии вопросы открытия нового туристического сезона.

Ранее в интервью ТАСС Аслан Бжания отмечал, что Абхазия ожидает в этом году большое количество туристов из России и не намерена изменять или усложнять условия въезда в республику.

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