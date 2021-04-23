Бжания обсудил с главой Роспотребнадзора эпидбезопасность туристов в Абхазии

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Абхазия готова обеспечить эпидемиологическую безопасность туристов в курортный сезон, заявил президент Аслан Бжания на встрече с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания и Попова обсудили ситуацию по распространению новой коронавирусной инфекции в России и Абхазии, а также предпринимаемые профильными ведомствами стран усилия по профилактике COVID-19.
По словам президента Абхазии, медучреждения республики могут в случае необходимости оказать необходимую помощь туристам.
По итогам встречи, Анна Попова выразила готовность обсудить с представителями заинтересованных ведомств Абхазии вопросы открытия нового туристического сезона.
Ранее в интервью ТАСС Аслан Бжания отмечал, что Абхазия ожидает в этом году большое количество туристов из России и не намерена изменять или усложнять условия въезда в республику.
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