Попова: Россия ужесточила эпидемиологический контроль на границе

Все возвращающиеся из-за рубежа после 1 мая россияне должны дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Санитарно-карантинный контроль на границе России усилен на всех видах пунктов пропуска, это позволяет не допустить распространения мутаций COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

Она отметила, что решение о приостановлении авиасообщения с Турецкой Республикой, Танзанией принято, чтобы предупредить дальнейшие завозы и дальнейшее возможное распространение других штаммов внутри России.

На совещании у президента Владимира Путина в пятницу Анна Попова рассказала, что санитарно-карантинный контроль на границе стал гораздо более плотным, увеличена кратность лабораторных исследований всех возвращающихся из-за рубежа, а также установлен контроль на всех видах пунктов пропуска, не только авиационные, но и морские, и сухопутные, и автомобильные, и пешеходные пункты пропуска.

"И вот, проводимый комплекс мероприятий позволяет не допустить взрывного распространения или массированного распространения мутировавших вирусов, и на сегодняшний день, исходя из всего комплекса знаний об эпидситуации в Российской Федерации, можно говорить об отсутствии каких-то очень опасных тенденций развития эпидпроцесса, но это, конечно же, при условии полного соблюдения всех сегодняшних требований", - подчеркнула она.

20 апреля Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из-за рубежа после 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на официальном портале правовой информации. Результат второго теста нужно будет также загрузить на портал Госуслуг.

Ранее сообщалось, что все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта, должны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата.

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