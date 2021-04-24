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Военнослужащие "уничтожили" из ракет беспилотники "врага" над Черным морем

© Foto / пресс-служба ЮВО
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210424/1032288316/Voennosluzhaschie-unichtozhili-iz-raket-bespilotniki-vraga-nad-Chernym-morem.html

Всего методом электронного пуска ракет военнослужащими было успешно поражено более 100 воздушных целей.ы

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Зенитчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе контрольной проверки уничтожили более 100 воздушных целей над Черным морем, сообщает пресс-служба ЮВО.

Десять расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10" провели разведку и отразили нападение беспилотников условного противника. По сценарию, военнослужащим удалось прикрыть объекты военной и гражданской инфраструктуры.

К мероприятиям контрольной проверки было привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 500 единиц вооружения и военной техники.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

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