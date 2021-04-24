Военнослужащие "уничтожили" из ракет беспилотники "врага" над Черным морем

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Зенитчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе контрольной проверки уничтожили более 100 воздушных целей над Черным морем, сообщает пресс-служба ЮВО.
Десять расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10" провели разведку и отразили нападение беспилотников условного противника. По сценарию, военнослужащим удалось прикрыть объекты военной и гражданской инфраструктуры.
К мероприятиям контрольной проверки было привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 500 единиц вооружения и военной техники.
Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.
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