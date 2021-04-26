Посольство России в Абхазии: время приема граждан в начале мая будет ограничено

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Консульский отдел Посольства России предупреждает о временном сокращении времени приема посетителей в течение нескольких дней.
СУХУМ, 26 апр - Sputnik. С 4 по 7 мая 2021 года консульский отдел Посольства России в Абхазии будет принимать граждан с 9:00 до 13:00. Об этом сообщается на странице Посольства в Facebook.
В этой связи выдача готовых пятилетних загранпаспортов в указанные дни производиться не будет.
Граждане, записанные на подачу анкет на оформление пятилетних загранпаспортов, будут приниматься согласно ранее опубликованному графику.
Просьба обращаться не позднее 12:00.