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Посольство России в Абхазии: время приема граждан в начале мая будет ограничено

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210426/1032298696/Posolstvo-Rossii-v-Abkhazii-vremya-priema-grazhdan-v-nachale-maya-budet-ogranicheno.html

Консульский отдел Посольства России предупреждает о временном сокращении времени приема посетителей в течение нескольких дней.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. С 4 по 7 мая 2021 года консульский отдел Посольства России в Абхазии будет принимать граждан с 9:00 до 13:00. Об этом сообщается на странице Посольства в Facebook.

В этой связи выдача готовых пятилетних загранпаспортов в указанные дни производиться не будет.

Граждане, записанные на подачу анкет на оформление пятилетних загранпаспортов, будут приниматься согласно ранее опубликованному графику.

Просьба обращаться не позднее 12:00.

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