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Украинского шпиона посадили за попытку купить запчасти к С-300 в России

© Foto / ФСБ РФ
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Денежные средства, выделенные Службой внешней разведки Украины на совершение разведывательной акции, по решению суда обращены в доход государства.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Краснодарский краевой суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима гражданина Украины Александра Марченко по обвинению в шпионаже, сообщает пресс-служба ФСБ России.

Украинский шпион пытался купить в России за 163 тысячи долларов запчасти для зенитных ракетных комплексов С-300.

Как выяснила ФСБ, Марченко в мае 2018 года получил от сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко задание приобрести в России клистроны - запчасти, используемые в зенитно-ракетных комплексах С-300.

© Видео RT
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Секретные изделия предполагалось передать украинскому спецэкспортеру военной техники – государственной компании "Укроборонсервис" - через фирму-посредника в Македонии. В апреле 2019 года Марченко арестовали.

"Получены исчерпывающие доказательства причастности иностранца к деятельности украинской разведки, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ, которые явились основанием для вынесения судебного решения", - говорится в сообщении ФСБ.

Деньги, выделенные Службой внешней разведки Украины на разведывательную акцию, конфискованы в российскую казну – речь о 163 тысячах долларов.

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