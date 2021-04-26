Вице-премьер России призвала не продавать туры в Турцию после 1 июня

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Вице-премьер России Татьяна Голикова попросила туроператоров не продавать путевки в Турцию и Танзанию на период после 1 июня до постановления властей, сообщает РИА Новости.

Голикова отметила, что необходимо дождаться окончательного решения властей, оценивающего эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании. Так, по ее словам, обстановка в Турции сейчас "сложная, непростая".

"У них внутренние решения приняты об ограничении передвижения, комендантском часе", — рассказала Голикова.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. На этот же срок приостановили и полеты в Танзанию.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, именно из Турции в Россию завезли больше всего мутировавших штаммов COVID-19. Путешественники, которые находятся в этих странах по линии туроператора, могут вернуться домой в соответствии с окончанием даты поездки.

Прибывающих из-за границы россиян обязали дважды сдавать тест на коронавирус: до 1 мая это касается Турции и Танзании, а после — всех стран.

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