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Черноморские аэропорты России могут быть перегружены летом 2021 года

© Sputnik / Нина Зотина
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Sputnik Абхазия
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Россияне могут посещать 29 стран, но с 15 апреля по 1 июня запрещено летать в Турцию из-за эпидемиологической ситуации в стране.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Черноморские аэропорты России могут впервые оказаться полностью загруженными в майские праздники и летом 2021 года, пишет РБК со ссылкой на российские авиакомпании.

Авиакомпании перенаправляют рейсы на черноморские курорты на фоне ограничений на полеты за рубеж. Речь в первую очередь идет об аэропортах Сочи, Анапы, Геленджика и Симферополя.

По словам представителя холдинга "Аэродинамика", который контролирует аэропорты Анапы, Сочи, а также Краснодара, аэропорт Сочи как минимум в июне-сентябре будет работать из расчета 100% нагрузки.

В пятницу, 23 апреля, президенты России и Египта договорились о возобновлении полетов на египетские курорты, но вопрос о начале и количестве рейсов будет решен только во второй половине мая.

В понедельник, 26 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова призвала туроператоров не продавать туры в Турцию и Танзанию даже после 1 июня, "до тех пор пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции".

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнозирует, что в 2021 году международные перевозки продолжат сокращаться, до 9 миллионов человек. В прошлом году из-за пандемии коронавируса перевозки российских авиакомпаний за границу упали на 76%, до 13 миллионов человек.

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