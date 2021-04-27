В России стартовала акция "Георгиевская ленточка-2021"

Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости и с 2015 года проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов.

СУХУМ, 27 апр – Sputnik. Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала во вторник на Зубовском бульваре в Москве. Об этом сообщило РИА Новости.

Волонтеры начали раздавать символы уважения к исторической памяти победителей у стен штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня", где в 2005 году зародилась эта ставшая народной традиция.

В свой 16-й год акция "Георгиевская ленточка" проходит в офлайн-формате.

Волонтеров Победы можно будет встретить во всех городах России с 27 апреля по 9 мая включительно. Предполагается, что к участию в акции присоединятся страны ближнего и дальнего зарубежья.

Как ранее сообщал сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов, в республике в субботу, 24 апреля, также началась акция "Георгиевская ленточка", ленточки раздавали на набережной Сухума. Каждый желающий может прийти в представительство Россотрудничества и получить эту ленту.

Начало "Георгиевской ленточке-2021" было дано в рамках пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве. Ее участниками стали генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева, заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов и руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. В ходе пресс-конференции символический тираж георгиевских ленточек был передан представителям Россотрудничества, ВОД "Волонтеры Победы" и движению "Бессмертный полк России" для участников шествия, которое пройдет 24 июня.

"Сейчас, когда великую историю Победы советского народа в самой страшной войне пытаются переписать и извратить, как никогда важно еще раз напомнить миру о беспрецедентном героизме тех, кто избавил человечество от ужасов фашизма. Георгиевская ленточка – святой для россиян всех поколений символ, знак нашей памяти и уважения подвигу отцов и дедов", - отметил Дмитрий Киселев.

На пресс-конференции была также презентована фотокнига "Память Победы. Хранить вечно", подготовленная службой визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня". Издание, оформленное как полевой военный планшет, включает архивные снимки предшественника "Россия сегодня" – Советского информбюро, 80-летие которого отмечается в 2021 году. На фотографиях запечатлены боевые действия и жизнь советского тыла во время Великой отечественной войны. Книга также рассказывает о буднях известных военных фотокорреспондентов.

До начала пресс-конференции ее гости и посетители пресс-центра могли посмотреть документальную историю "Неизвестный знаменосец", созданную в формате VR-реконструкции.

Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции: "Я помню. Я горжусь".

В 2014 году инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община". С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтёры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

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