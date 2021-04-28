На границе с Абхазией задержан мужчина, предъявивший поддельный паспорт

Пересечение российской границы без действительных документов наказывается либо штрафом до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали иностранного гражданина, предъявившего поддельный заграничный паспорт при выезде из России в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России.

Согласно экспертному заключению, на всех страницах фальшивого загранпаспорта защитная сетка, изображение, печатный текст реквизитов нанесены самодельно с использованием сканера и цветного струйного принтера персонального компьютера.

По данному факту Пограничным управлением возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30, части 1 статье 322 и части 3 статье 327 УК России.

Ответственность за совершение данного преступления предусматривает назначение в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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