На границе с Абхазией задержан мужчина, предъявивший поддельный паспорт

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали иностранного гражданина, предъявившего поддельный заграничный паспорт при выезде из России в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России.
Согласно экспертному заключению, на всех страницах фальшивого загранпаспорта защитная сетка, изображение, печатный текст реквизитов нанесены самодельно с использованием сканера и цветного струйного принтера персонального компьютера.
По данному факту Пограничным управлением возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30, части 1 статье 322 и части 3 статье 327 УК России.
Ответственность за совершение данного преступления предусматривает назначение в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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