Озган обсудила с Росавиацией процесс восстановления Сухумского аэропорта

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. В четверг в Росавиации прошли консультации по вопросу восстановления авиасообщения в Сухумском аэропорту, сообщается на сайте Министерства экономики Абхазии.
Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько в Москве.
Взаимодействие в рамках совместной абхазо-российской рабочей группы по вопросу возобновления воздушного сообщения в Абхазии имеет конструктивный характер и переходит в практическую плоскость, заявил Нерадько. Уже разработана дорожная карта и ведутся консультации с проектными организациями, отметил представитель Росавиации.
Стороны подробно обсудили организацию проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта, также рассмотрели вопрос строительства здания и сооружений аэропорта и организации системы управления воздушным движением.
По словам Кристины Озган, абхазская сторона ожидает, что работы по проектированию объектов аэропортового комплекса будут начаты в этом году. В этой связи она обратилась с просьбой оказать содействие в определении критериев выбора подрядных организаций на выполнение проектно-изыскательских работ.
Александр Нерадько подтвердил готовность Росавиации оказать всестороннее содействие.
В завершении встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества в области гражданской авиации.
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