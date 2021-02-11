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Озган обсудила с Росавиацией процесс восстановления Сухумского аэропорта

© Foto / министерство экономики Республики Абхазия
В Абхазии
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Абхазия рассчитывает, что работы по проектированию объектов аэропортового комплекса будут начаты в 2021 году.

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. В четверг в Росавиации прошли консультации по вопросу восстановления авиасообщения в Сухумском аэропорту, сообщается на сайте Министерства экономики Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько в Москве.

Взаимодействие в рамках совместной абхазо-российской рабочей группы по вопросу возобновления воздушного сообщения в Абхазии имеет конструктивный характер и переходит в практическую плоскость, заявил Нерадько. Уже разработана дорожная карта и ведутся консультации с проектными организациями, отметил представитель Росавиации.

Стороны подробно обсудили организацию проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта, также рассмотрели вопрос строительства здания и сооружений аэропорта и организации системы управления воздушным движением.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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По словам Кристины Озган, абхазская сторона ожидает, что работы по проектированию объектов аэропортового комплекса будут начаты в этом году. В этой связи она обратилась с просьбой оказать содействие в определении критериев выбора подрядных организаций на выполнение проектно-изыскательских работ.

Александр Нерадько подтвердил готовность Росавиации оказать всестороннее содействие.

В завершении встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества в области гражданской авиации.

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