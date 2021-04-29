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Гражданин Грузии пытался незаконно пересечь российско-абхазскую границу

© Foto / ФСБ РФ
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Sputnik Абхазия
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Правонарушителю грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Гражданин Грузии задержан за попытку незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации, об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина не имел при себе действительных документов и пытался перейти границу в обход установленного пункта пропуска "Адлер".

Пограничным управлением возбуждено уголовное дело по факту пересечения государственной границы Российской Федерации без действительных документов и без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством.

Ответственность за совершение преступления предусматривает назначение штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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