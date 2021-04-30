Минобороны России рассекретило документы о взятии Берлина

Завершающая фаза Берлинской операции началась 23 апреля 1945 года, в результате войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова овладели городом.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Новый мультимедийный раздел, посвященный Берлинской стратегической наступательной операции, в результате которой был завершен разгром фашистской Германии, открыт на сайте Минобороны России.

В рамках проекта "Без срока давности" в новом разделе публикуются рассекреченные документы, в том числе журналы боевых донесений соединений и частей Красной армии.

В разделе приведен журнал боевых действий 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.

По данным документа, немецкими войсками Берлин был превращен в город-крепость, строительство оборонительных сооружений на подступах и в самом городе противник начал с февраля 1945 года.

Оборона Берлина была разбита на восемь секторов, именуемых в порядке латинского алфавита, и девятый центральный участок, именуемый цитаделью (район правительственных кварталов) и прилегающий к ним Тиргартен парк.

В условиях городских боев немецкие войска применяли мелкие боевые группы, а также отдельных автоматчиков и снайперов как для действий на переднем крае, так и в районах, занятых совесткими войсками.

Решающий штурм Берлина длился девять дней. На восьмой день, 30 апреля 1945 года, в журнале боевых действий армии оставлена следующая запись: "Восьмой день (30.4.45) штурма Берлина, при такой же ожесточенности боев, результаты которых определялись и складывались, для наступающей стороны, из "трех измерений", все-таки явился днем перелома, днем "кризиса". От "Большого Берлина" в руках противника осталось только четыре, почти разрозненных района: центральная часть Пренцлауерберг, Митте, (в треугольнике: южный берег реки Шпрее, Херман Геринг и Циммер Штрассе), парк Тиргартен и восточная часть Вильмерсдорф)".

2 мая 1945 в журнале армии указано: "День 1 мая 1945 года был девятым и последним днем штурма. В 06:00 2.5.45 г. Остатки немецкого гарнизона, оборонявшего Берлин, капитулировали".

Многие советские солдаты и офицеры, участвовавшие в штурме Берлина, захоронены в братской могиле в Трептов-парке, под знаменитым монументом Вучетича — Воином-освободителем. Среди них немало военнослужащих 5-й ударной армии, подразделения которой вели ожесточенные бои именно в районе Трептов-парка.

Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Читайте также: