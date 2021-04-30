Роспотребнадзор в конце апреля обязал всех россиян, возвращающихся из-за рубежа, сдавать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста находиться на самоизоляции.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Роспотребнадзор уточнил правила для возвращающихся из Абхазии россиян на официальной странице в Instagram.

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Согласно публикации, для тех, кто пересекает границу в рамках маятниковой миграции, работающие в Сочи и проживающие в Абхазии граждане России, норма по сдаче двух ПЦР-тестов в течение 5 дней не действует.

В публикации также говорится, что норма не распространяется на тех граждан России, кто посещает Абхазию в составе однодневных экскурсионных групп.

Кроме того, с учетом единого эпидемиологического пространства и достаточно стабильной ситуации в республике принято решение, что после посещения Абхазии граждане России могут не сдавать ПЦР-тесты и не вносить эти данные на портале Госуслуг.

Пресс-служба Минтуризма Абхазии ранее сообщила, что на совещании в Сочи глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские туристы не будут сдавать ПЦР-тесты при выезде из Абхазии.

Решение Роспотребнадзора, согласно которому россияне по прибытии на родину из-за рубежа должны сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста находиться на самоизоляции вступило в силу 15 апреля. Позже ведомство уточнило, что с 1 мая тест надо будет сдавать дважды с интервалом не менее суток.

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