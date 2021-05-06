Путин сравнил российские вакцины от ковида с автоматом Калашникова

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Российские препараты от коронавируса являются на сегодняшний день наиболее безопасными, они просты и надежны, как автомат Калашникова, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. Об этом сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас "Спутник Лайт" появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными", - сказал президент.

Владимир Путин обратил внимание на высказывания за рубежом о том, что российские вакцины от ковида надежны, как автомат Калашникова: "Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны, как автомат Калашникова", - отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Россия - единственная на сегодняшний день страна в мире, которая готова передать и передает в другие страны технологию производства вакцин.

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Абхазию 30 апреля. По информации Минздрава республики вакцинация начнется после майских праздников.

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