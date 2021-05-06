В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"

Эффективность однокомпонентной вакцины составила 79,4 процентов с 28-го дня после получения иммунизации.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована в России, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

Разработчики утверждают, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа.

"Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов", — сообщили в фонде.

РФПИ уточнил, что расчет эффективности делали на основе данных россиян, получивших только одну дозу "Спутника" в рамках программы массовой гражданской вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

Препарат "Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V" — рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26).

Первая и вторая фазы исследования безопасности и иммуногенности препарата начались в январе 2021 года, промежуточные итоги подвели к 10 марта.

"Результаты продемонстрировали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28-й день после получения иммунизации.

Вируснейтрализующие антитела вырабатываются у 91,67% добровольцев на 28-й день после иммунизации", — добавила пресс-служба РФПИ.

Третья фаза клинического исследования с участием семи тысяч человек проходит в России, ОАЭ, Гане и других странах. Промежуточные данные ожидают в мае.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, "лайт"-версия служит альтернативой "Спутнику V". Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что регистрация этой вакцины ускорит формирование коллективного иммунитета. Он также не исключил, что "Спутник Лайт" в будущем могут использовать для вакцинации переболевших, у которых снизился титр антител.

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