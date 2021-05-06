Новую схему мошенничества с "роботами-аферистами" выявили в России

Российские мошенники взяли на вооружение новый прием. Они научились использовать роботов, похожих на тех, которыми пользуются финансовые организации, обзванивая клиентов с индивидуальными предложениями.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Телефонные мошенники стали обзванивать потенциальных жертв с помощью роботов с голосовыми сообщениями, которые похожи на автоматы-звонки финансовых организаций. Об этом "Известиям" рассказали эксперты в банковской сфере.

Как уточняют журналисты издания, по такой схеме злоумышленники в среднем могут снимать от 27 до 50 тысяч рублей с человека.

Руководитель практики аналитических решений для противодействия мошенничеству и финансовым преступлениям SAS Россия/СНГ Алексей Коняев рассказал, что роботы задействуются для экономии сил на начальном этапе разговора. Таким образом, мошенникам удается отсеивать потенциальных жертв. Если человек сразу не бросил трубку, его переводят на "оператора", связанного с мошенниками.

По мнению сооснователя банка для предприятий и предпринимателей "Точка" Константина Ковалева, роботы стали популярны у мошенников в том числе потому, что они не так подозрительны для потенциальных жертв, как живые люди. Общий смысл фраз программы так или иначе сведется к попытке выудить важную информацию или убедить перевести деньги.

По словам юриста Олега Черкасова, в такой ситуации клиенту банку следует попросить звонящего назвать ваши персональные данные и место открытия счета. Кредитные организации такую информацию выдают сразу, а мошенники нет.

Помимо этого, эксперты советуют сохранять спокойствие, не совершать поспешных действий и не сообщать о себе никаких сведений.

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