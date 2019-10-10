Имя и телефон: ЦБ России рассказал, как мошенники похищают деньги

Мошенники прибегают к приемам и методам социальной инженерии, которые предполагает злонамеренное введение в заблуждение путем обмана или злоупотребления доверием.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Мошенникам достаточно знать лишь имя и телефон клиента банка для хищения денег со счетов. Такие выводы следуют из отчета ЦБ России, представленного в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит 9-11 октября в Сочи.

Отличительная черта этого вида мошенничества – таргетированность на конкретные группы граждан, конечной целью злоумышленников является перевод средств жертв на их счета.

"Анализ средств и методов социальной инженерии позволяет сделать вывод, что основными объективными факторами, способствующими распространению социальной инженерии, являются неправомерный доступ и обработка персональных данных физических лиц. Так, для хищения денежных средств методом социальной инженерии мошенникам достаточно владеть информацией о фамилии, имени и отчестве, а также о номере телефона физического лица", - говорится в документе.

При этом данные, относящиеся к банковской тайне, необязательны для совершения противоправных действий, они лишь уточняют и дополняют необходимую информацию, отмечают в ЦБ.

По оценке ФинЦЕРТа Центробанка, персональные данные преимущественно утекают с сайтов интернет-магазинов и других торговых площадок в интернете, а также из телеграм-ботов.

В 2019 году в арсенале злоумышленников появился новый способ обмана жертв. Технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам колл-центров кредитных организаций, позволила им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв.

В 2018 году более 97% хищений со счетов физических лиц и 39% хищений со счетов юрлиц было совершено с использованием приемов социальной инженерии.

СМИ на прошлой неделе сообщили об утечке 60 миллионов клиентских записей Сбербанка. Кредитная организация эту информацию опровергла, заявив, что такого количества кредитных карт банк не выпускал в принципе. Позже в Сбербанке подтвердили утечку данных 200 клиентов. Один из сотрудников кредитной организации дал признательные показания в связи с утечкой, представители правоохранительных органов ведут с ним процессуальные действия. В субботу глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что этому сотруднику грозит уголовная ответственность.

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