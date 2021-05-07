Главы ведомств Абхазии отчитались о подготовке к курортному сезону

В 2021 году в Абхазии ожидают до полутора миллиона туристов, после пересечения абхазо-российской границы в обоих направлениях гражданам России не требуется сдавать ПЦР-анализ на COVID-19.

СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Расширенное заседание по вопросу подготовки к курортному сезону прошло в Кабинете министров Абхазии 7 мая.

Президент Абхазии Аслан Бжания, открывая заседание, отметил, что Абхазия ожидает большой поток туристов в летний сезон, и подчеркнул, что "нужно создать условия для отдыха, чтобы люди, которые приезжают, захотели приехать снова".

По словам министра туризма Теймураза Хишба, с 1 августа 2020 года республику посетило более 600 тысяч туристов, тогда как за весь 2019 год их было всего около 1,1 миллиона.

Исходя из сложившейся динамики туристического потока, наблюдаемого на брендовых туристско-экскурсионных объектах, таких как Рицинский реликтовый национальный парк и Комплекс Новоафонская пещера, ожидается, что в период майских праздников в 2021 году Абхазию должны посетить 20 000 туристов, что на 50 процентов больше уровня туристического сезона 2019 года, отметил министр. Он привел цифры, согласно которым с 1 мая по 5 мая текущего года РРНП посетили 10 373 человека, Новоафонскую пещеру – 8 254 человека.

По словам министра, в Абхазии функционируют около 450 средств размещения, вместимостью около 25 тысяч койко-мест. Средний процент загрузки санаторных и гостиничных объектов на майские праздники составил 80 процентов, а уровень бронирования на летний сезон уже более 70 процентов.

"Цены на уровне 2020 года, рост максимум на 10 процентов, что не может не радовать", - сказал он.

Хишба также добавил, что в планах развитие курортно-бальнеологического направления. "В данное время всего несколько крупных объектов предоставляют услуги санаторно-бальнеологического характера. В Гагре ведется капитальный ремонт бальнеолечебницы. Это стратегически важный объект, который даст новый виток развития курортной сферы Гагрского района".

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар заверил, что преступления в отношении отдыхающих будут расследоваться в сжатые сроки. МВД начало проводить рейды, снижающие вероятность совершения преступных деяний в курортный сезон. Все объекты курортных зон, массово посещаемые туристами и экскурсионные маршруты, будут взяты под контроль территориальными подразделениями МВД.

Президент заявил, что уровень преступности по сравнению с 2019 годом должен быть снижен вдвое.

Также Аслан Бжания поручил усилить меры ответственности в отношении людей занимающихся продажей некачественной продукции, в том числе на туристических объектах.

Что касается эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19, по словам министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, на 7 мая в республике зарегистрировано 14774 случая заболевания коронавирусом, что составляет 6,1 процента от общего числа населения, 13660 выздоровели, летальность - 222 человека. В стационарах находится 127 больных, в Гудаутском госпитале на 240 коек 48 пациентов. Реанимационное отделение инфекционного корпуса заполнено полностью. В сутки в госпиталь поступают два-три пациента, 682 пациента проходят лечение на дому.

Цахнакия также отметил, что нужно будет не более трех месяцев, чтобы вакцинировать население имеющимся количеством вакцины. Ее срок годности не больше шести месяцев.

Тамаз Цахнакия сказал, что эпидемиологическая ситуация в республике контролируемая, санитарные службы выполняют все необходимые мероприятия.

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