Эксперт оценил, на каком топливе дешевле ездить

Эксперты рассматривают и выделяют как минимум 16 видов альтернативных видов топлива для приведения автомобиля в движение, которые имеют все шансы в будущем заменить привычные виды топлива.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Стоимость владения электромобилем ниже топливных затрат на бензиновый и газовый автомобили, подсчитал руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Александр Амирагян. Об это пишет РИА Новости.

Эксперт в своих расчетах принял за условия годовой пробег автомобиля в 30 тысяч километров:

цену на бензин АИ-92 в 45 рублей за литр с расходом топлива в 10 литров на 100 километров;

цену на газ (метан) 20 рублей за кубометр с расходом метана 10 кубометров на 100 километров;

цену на электроэнергию для населения в Москве в 5 рублей за кВт.ч (дневной тариф) и 2 рубля за кВт.ч (ночной тариф) с расходом энергии в 30 кВт.ч на 100 километров.

По данным Амирагяна, минимальный показатель составили затраты по электромобилю. За год это от 18 тысяч до 45 тысяч рублей (зарядка в Москве по ночному или дневному тарифу соответственно).

Затраты по бензиновому автомобилю обойдется владельцу в 135 тысяч рублей. Газового автомобиля - 60 тысяч рублей.

Эксперт отметил, что по топливным затратам газовый автомобиль вполне сравним с электромобилем при зарядке по дневному тарифу – разница составляет около 15 тысяч рублей в год.

"Таким образом, при пробеге 30 тысяч км в год экономия владельца электромобиля по топливу и транспортному налогу может составить около 100-150 тысяч рублей в год по сравнению с бензиновым автомобилем, и около 25-90 тысяч рублей в год по сравнению с газовым автомобилем", – подсчитал Амирагян.

По его словам, экономия от эксплуатации электромобиля может возрасти за счет бесплатной зарядки, в России уже есть такие станции, а также льгот по транспортному налогу.

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