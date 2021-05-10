Путин дал оценку ситуации с вакцинацией от COVID в России

Российский президент призвал население во всех регионах страны соблюдать темпы вакцинации и масочный режим.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с вакцинацией от коронавируса в стране стабильная.

"Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной", - сказал Путин в эфире "России 24", отвечая на вопрос о ситуации в стране по вакцинации.

Он отметил, что "у нас все, как говорят, на полке лежит: то есть не поднимается и держится на том уровне, на котором сложилось за предыдущее время".

Необходимо продолжать активно тестироваться на коронавирус и вакцинироваться, чтобы преодолеть пандемию, заявил президент. При этом он отметил, что в России привилось уже порядка 21 миллиона людей.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 888 727 человек, 113 647 из них умерли, более четырех с половиной миллионов вылечились.

30 апреля в Абхазию была доставлена первая партия вакцины "Спутник V" в количестве 6500 доз, которые хранятся в специальных условиях на складе Минздрава. После майских праздников начнется кампания по вакцинации.

По словам главы Минздрава, всего республика ожидает 30000 доз. Сроки и объемы второй партии будут зависеть от того, как успешно пройдет первая кампания по вакцинации.