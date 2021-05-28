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Российская комиссия по делам соотечественников наградила представителей Абхазии

© Sputnik / Антон Денисов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210528/1032508680/Rossiyskaya-komissiya-po-delam-sootechestvennikov-nagradila-predstaviteley-Abkhazii.html

Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом образована в 1994 году для координации и согласования действий федеральных и местных властей.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Российская правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом наградила грамотами и благодарственными письмами за 2020 год представителей из Абхазии, сообщает Министерство иностранных дел России. 

© Foto / Русская община Абхазии
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Грамотой награждена председатель правления общественного объединения "Русская община Ткуарчалского района" Валентина Давыдова.

Благодарственным письмом награждены: председатель общественного объединения "Русская община Абхазии" Роман Рязанцев и директор культурного фонда "Справедливость. Благополучие. Развитие", председатель Координационного союза организаций русских соотечественников Олег Юрченко.

Грамота вручается за заметный вклад в поддержку России, развитие связей с исторической Родиной, сохранение русского языка и российской культуры.

Благодарственные письма вручаются за материальный и нематериальный значимый однократный личный вклад в развитие сотрудничества и укрепление связей иностранных государств с Россией; в консолидацию российской диаспоры в стране проживания; в изучение, сохранение и распространение русского языка, российской истории и культуры.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом образована в 1994 году для координации и согласования действий федеральных и местных властей. Она занимается обобщением опыта, подготовкой рекомендаций для совершенствования политики в отношении соотечественников, разработкой предложений для нормативно-законодательной базы.

Отдельно комиссия занимается вопросом содействия самоорганизации русскоязычной диаспоры за рубежом и улучшением информационного диалога. Главой комиссии является Сергей Лавров – министр иностранных дел Российской Федерации.

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