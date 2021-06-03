В ФМБА пообещали вакцину, защищающую от коронавируса при любой мутации

В апреле Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило о получении патента на препарат для профилактики и лечения коронавируса "МИР-19" методом ингаляционного или интраназального введения.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Новая российская вакцина от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) защитит от COVID-19 при любой мутации, рассказала первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева газете "Известия". Об этом передает РИА Новости.

В марте глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, что агентство разрабатывает профилактический препарата от коронавируса с иммунитетом на клеточном уровне: антительный держится месяцами, а клеточный - годами, порой до 13-17 лет. Позже Скворцова уточнила, что ФМБА рассчитывает на завершение доклинических исследований вакцины уже в июне, а после этого начнется фаза клинических исследований.

По словам Яковлевой, отличие профилактического препарата от других в том, что он вырабатывает не только гуморальный иммунитет, действующий не больше шести месяцев, для определенных белков, как сегодняшние препараты. Коронавирус SARS-CoV-2, по словам собеседницы издания, может мутировать, и у него "вырабатываются другие белки, против которых эти вакцины могут не действовать".

"Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19", - заверила Яковлева в беседе с изданием.

Она также подчеркнула, что данные об эффективности вакцины появятся после клинических исследований.

На сегодня в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции, это "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор", "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН и "Спутник Лайт".