Путин: Россия готова к налаживанию экономических отношений с Украиной

В Абхазии запрещен майнинг криптовалют в связи с повышением нагрузок на электросети республики, которые и без того находятся в ветхом состоянии.

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Абхазии 11 мая. О том, как она проходит, почему в поликлиниках и больницах возникают очереди, и по какой причине прививку делают только несколько часов в день, читайте в материале Sputnik Абхазия.