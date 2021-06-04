Путин: Россия готова к налаживанию экономических отношений с Украиной

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Россия готова к налаживанию нормальных экономических отношений с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Нужно наладить нормальные экономические отношения, мы этого хотим, мы к этому готовы. Надеемся, что здравый смысл все-таки будет во главе принятия решений", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице России 2-5 июня. Абхазию на ПМЭФ представляла первый вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
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