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Путин: Россия готова к налаживанию экономических отношений с Украиной

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210604/1032560528/Putin-Rossiya-gotova-k-nalazhivaniyu-ekonomicheskikh-otnosheniy-s-Ukrainoy.html

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит со 2 по 5 июня в очном формате.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Россия готова к налаживанию нормальных экономических отношений с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Нужно наладить нормальные экономические отношения, мы этого хотим, мы к этому готовы. Надеемся, что здравый смысл все-таки будет во главе принятия решений", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице России 2-5 июня. Абхазию на ПМЭФ представляла первый вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

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