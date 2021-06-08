Озеленить город: в Сухуме прошла цветочная выставка

СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Цветочная выставка "Сухум. Озеленение городской среды" под девизом "Снова превратим Сухум в чистый, цветущий город" состоялась в столице 7 июня.

Выставка проходила в доме бывшего министра экономики и президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба. Высокий бетонный забор и фасад дома обвивает жасмин, а на крыше растут суккуленты, которые "светятся" по ночам.

"Цель выставки – привлечь внимание горожан к проблеме чистоты, благоустройства и озеленения города Сухум. Я пригласил людей, к мнению которых прислушиваются, они будут обращаться к горожанам, чтобы они приводили в порядок свои дома и участки. Сухум сейчас не такой ухоженный, не все благополучно, особенно если посмотреть глазами туристов", - сказал Константин Тужба.

По фотографиям 50-60-х годов прошлого века можно увидеть насколько столица была ухожена и облагорожена, продолжил он.

"На примере моего дома мы хотим обратиться к горожанам, чтобы снова превратить Сухум в цветущий и чистый город", - заметил Тужба.

Цветочная выставка в минисаду Константина Тужба "Сухум. Озеленение городской среды" © Sputnik / Томас Тхайцук

Цветочная выставка в минисаду Константина Тужба "Сухум. Озеленение городской среды" © Sputnik / Томас Тхайцук

Цветочная выставка в минисаду Константина Тужба "Сухум. Озеленение городской среды" © Sputnik / Томас Тхайцук

Цветочная выставка в минисаду Константина Тужба "Сухум. Озеленение городской среды" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Цветочная выставка в минисаду Константина Тужба "Сухум. Озеленение городской среды"

Призывы к горожанам о необходимости следить за озеленением и чистотой города были в разные годы, сказал он и обратил внимание на стенд, установленный у входа во двор дома, на котором была газетная вырезка 1969 года.

"Здесь выдающийся абхазский ученый Шалва Инал-ипа, профессор Григолия и другие ученые и общественные деятели призывали превратить Сухум в подлинно зеленый город, такое значение этому придавалось. В последние годы людям было не до этого, была война, социальные потрясения немножко тормозили это действие, но сейчас, по истечении времени, постепенно люди начинают этим заниматься", - подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Цветочная выставка в саду Константина Тужба "Сухум. Озеленение городской среды"

Тужба отметил, что каждый житель Абхазии должен ухаживать и облагораживать свой дом и сад, в этом случае республика станет цветущей и ухоженной страной.

На мероприятие пришли представители руководства республики, глава администрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба, министр экономики Кристина Озган, которые отметили важность облагораживания территорий. После беседы у ворот дома хозяин пригласил гостей во двор, где показал и рассказал о растущих там цветах и деревьях .

Дом и сад Константина Тужба можно сравнить с дендрарием, в котором собраны различные растения. Первый этаж дома был построен еще в 1930-х годах, позже был достроен второй этаж. Хозяин дома, который всегда увлекался растениеводством, сразу приступил к облагораживанию дома. Он вдохновлялся европейской ландшафтной культурой, мечтал сделать свой дом таким же ухоженным и эстетичным.

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