Галские спасатели провели учения с Пограуправлением ФСБ России

Учения пожарно-спасательных частей проходят в районах республики в рамках подготовки к пожароопасному летнему периоду.

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Сотрудники пожарно-спасательной части по охране Гала и Галского района провели совместные учения с представителя Погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе учений акцент был сделан на отработку навыков совместных действий при ликвидации пожаров.

Личный состав МЧС Абхазии отработал задачи по оперативному развертыванию спецтехники и пожарного оборудования. Спасателям удалось локализовать возгорания в максимально сжатые сроки и полностью ликвидировать пожар.

Ранее на российской военной базе Южного военного округа в Абхазии прошли учения по локализации и тушению пожаров совместно с МЧС Абхазии.

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