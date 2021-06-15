Глава Ростуризма: Черноморское побережье максимально загружено туристами

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено, заявила в интервью газете "Известия" руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

Среди причин Догузова называет наплыв отдыхающих и нехватку современных гостиниц в регионе.

"Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен", - отметила глава Ростуризма.

По ее словам, "ключевая задача на ближайшие годы - кратно увеличить количество качественных, современных, круглогодичных отелей на нашем теплом море".

"До 2024 года мы рассчитываем поддержать создание не менее 20 тысяч новых современных номеров именно в курортных и рекреационных зонах. Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тысячи номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах", - уточнила глава Ростуризма.

В 2021 году в Абхазии ожидают до полутора миллионов туристов. За майские каникулы курорты страны посетили более 150 тысяч человек. Как ранее заявлял президент республики Аслан Бжания, для привлечения трех миллионов туристов в год к 2030 году Абхазия должна создать хотя бы 60 тысяч койко-мест.

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