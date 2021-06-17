Гражданам Абхазии изменили условия нахождения на территории России

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 15 июня до 30 сентября меняются правовые положения иностранцев на территории России в период пандемии. Изменения касаются и граждан Абхазии, у которых нет российского гражданства.

СУХУМ, 17 июн- Sputnik, Асмат Цвижба. Для граждан Абхазии, проживающих в России на основании исключительно абхазского паспорта и миграционной карты, с 16 июня приостанавливается течение сроков документов, сообщили Sputnik в пресс-службе Посольства России в Абхазии.

Согласно указу президента России Владимира Путина "О временных мерах по урегулирования правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции" от 15 июня, течение сроков документов, которое дает право иностранцем находиться в России, приостанавливается с 16 июня. Это значит, что у такой категории граждан не может закончиться срок вида на жительство, виз и миграционных карт.

Указ также запрещает выдворение иностранцев и лиц без гражданства с территории страны, за исключением тех, кто освободился из тюрем или создает угрозу национальной безопасности.

Такие условия будут действовать до 30 сентября.

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