Предъявитель самодельного паспорта задержан на границе с Абхазией

Правонарушитель предъявил поддельный документ при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска "Адлер".

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении лица без гражданства за попытку незаконного пересечения российско-абхазской границы. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина был остановлен пограничниками в пункте пропуска "Адлер" при выезде из России в Абхазию. Он предъявил в качестве действительного документа на право выезда из РФ заведомо поддельный документ – паспорт гражданина Республики Беларусь.

Эксперты установили, что документ был изготовлен с использованием сканера и цветного принтера самодельным способом.

Орган дознания Пограничного управления возбудил уголовное дело по статье "Пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право выезда из Российской Федерации".

Правонарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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