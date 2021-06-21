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На границе с Абхазией задержан россиянин, находившийся в федеральном розыске

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Мужчина, находившийся в федеральном розыске в России, обвиняется в преступлении, классифицируемом по статье Уголовного кодекса России "Насильственные действия сексуального характера".

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Гражданин России, находившийся в федеральном розыске, задержан на российско-абхазской границе. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина пытался выехать из Абхазии в Россию. Он совершил на территории Архангельской области преступление, классифицируемое по статье Уголовного кодекса России "Насильственные действия сексуального характера".

Задержанный передан установленным порядком инициатору розыска УМВД России по Архангельской области для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.

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