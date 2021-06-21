В Абхазии отметили 27-ю годовщину начала миротворческой операции

Миротворческие силы Содружества Независимых Государств были введены в Абхазии 21 июня 1994 года и действовали на территории республики до 1 сентября 2008 года.

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и Министерства обороны Абхазии приняли участие в мероприятиях, посвященных 27-й годовщине начала миротворческой операции.

Российские военнослужащие и Минобороны Абхазии почтили минутой молчания миротворцев, погибших при выполнении задач, возложив цветы к мемориалу на набережной республиканского центра у памятника военнослужащим Вооруженных сил России, выполнявшим миротворческую миссию в Республике Абхазии с 1994 по 2008 годы.

На российской военной базе ЮВО в Гудауте состоялся митинг, в ходе которого ветеранам и действующим военнослужащим были вручены медали и почетные знаки. Митинг завершился торжественным маршем.

Российская военная база ЮВО в Абхазии является правопреемницей 131-й отдельной мотострелковой бригады, выполнявшей миротворческую миссию на территории республики с 21 июня 1994 года.

Современное вооружение и техника соединения ЮВО в Абхазии позволяет личному составу эффективно выполнять задачи по поддержанию безопасности и стабильности в стране.

14 мая 1994 года в Москве было подписано соглашение о прекращении огня и разъединении сил. Согласно этой договоренности, в зону конфликта вводились миротворческие силы СНГ, но фактически это был российский воинский контингент.

Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы коллективными силами по поддержанию мира Содружества Независимых Государств, сформированными решением Совета глав государств СНГ на базе Вооруженных сил Российской Федерации. Официально деятельность миротворческого контингента была прекращена с 1 сентября 2008 года.

Читайте также: