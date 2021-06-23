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Россия призвала США и их союзников отказаться от учений в Черном море

© Sputnik / Денис Петров
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210623/1032681448/Rossiya-prizvala-SShA-i-ikh-soyuznikov-otkazatsya-ot-ucheniy-v-Chernom-more.html

Учения пройдут с 28 июня по 10 июля, в них задействуют пять тысяч военнослужащих и 32 корабля из 32 стран.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Россия призвала США и их союзников отказаться от украино-американских учений Sea Breeze, так как их масштаб повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в США.

Дипломаты призвали Вашингтон решать возникающие в регионе проблемы без навязывания помощи извне.

"Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что НАТО наращивает военную активность в акватории Черного моря и увеличивает число учений с Украиной. Она подчеркнула, что эти действия не способствуют внутриукраинскому урегулированию.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков также заявлял, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит Украине современное оружие, которое в дальнейшем будет передано ВСУ и батальонам националистов в Донбассе.

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