"Орудие вторжения": турецкий эксперт прокомментировал вступление Украины в НАТО

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Орудием вторжения и нападения для американского империализма назвал НАТО профессор и доктор наук из Университета Мармара Барыш Достер, комментируя вопрос возможного вступления Украины в альянс, об этом пишет Sputnik Turkiye.

По его словам, если Украина войдет в НАТО, то это станет настоящей головной болью для Турции.

"Мы не можем рассматривать желание США принять в ряды НАТО Украину и Грузию (при том, что в нормальных условиях в НАТО достаточно членов) отдельно от инициативы НАТО и США по окружению и блокированию России, отдельно от попыток США напрямую и через НАТО установить свой флаг на постоянной основе в Черном море, от империалистических замашек США в отношении России, Средней Азии, Черноморского региона, Каспийского бассейна и Евразии", - сказал Башыр Достер.

Вспоминая слова президента Франции Макрона о том, что "мозг НАТО умер", Достер добавил, что это произошло еще в 1989-1991 годах, когда распался Советский Союз, рухнул Варшавский договор, ушла в прошлое Берлинская стена.

"Потом начался поиск врагов НАТО. Речь зашла о "наркоторговле, торговле людьми, контрабанде химических веществ, ядерных материалов". Это было сделано, чтобы узаконить и обосновать НАТО. Когда не удалось убедить массы в том, зачем существует НАТО, речь зашла о "необходимости расширения НАТО, поскольку Россия - это непосредственная военная угроза, а Китай – реальная, существенная экономическая угроза", - добавил профессор.

По мнению Достера, приход НАТО не может принести "ничего кроме оккупации, кровопролития, проблем, слез, жестокости и варварства". Он убежден, что Турция должна сказать "нет" расширению НАТО, в этом случае будет наложено вето, и Украина не станет членом альянса.

"Я как турецкий интеллигент, республиканец и кемалист хочу кое о чем напомнить нашим братьям украинцам. В 2008 году в конце российско-грузинской войны тогдашний грузинский лидер Михаил Саакашвили съел перед камерами свой галстук. Значит, есть вероятность того, что и украинский лидер Владимир Зеленский съест свой галстук. Я галстуков не ел и никому из политиков не рекомендую этого делать", - заключил эксперт.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Читайте также: