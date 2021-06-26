Любой отель Краснодарского края при вспышке COVID будет превращен в обсерватор

С 1 августа в Краснодарском крае могут отдыхать только привитые от коронавирусной инфекции туристы.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Отели и гостиницы Краснодарского края будут превращены в обсерваторы, если там случится вспышка коронавируса, заявил глава края Вениамин Кондратьев.

"Надо также учитывать, что если будет вспышка в любом месте размещения, оно автоматически превращается в обсерватор. А этого никто не хочет", - сказал Кондратьев.

С 1 июля отели региона не примут туристов без отрицательного ПЦР-теста или прививки от COVID-19. А с 1 августа – без сертификата о вакцинации.

Губернатор заявил, что требования, выдвинутые туристам, не сложны в выполнении - вакцинироваться можно в любой точке страны бесплатно, а до 1 августа больше месяца.

Кондратьев также ответил на заявления ряда туроператоров о снижении турпотока в Краснодарский край из-за новых ограничений. "Туроператоры не отвечают за турпоток. Мы с уважением к ним относимся, но они не влияют на обеспечение здравоохранения в крае и на ситуацию, чтобы кривая ковида пошла вниз", - заявил он.

Как пишет "Вестник АТОР", в регионах записаться на вакцинацию в ближайшие даты уже нельзя.