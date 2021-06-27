13:10 27 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.17
  • EUR86.19
Поиск

Находившийся в розыске из-за мошенничества задержан на границе с Абхазией

© Sputnik Виктор Толочко
Новости
Получить короткую ссылку
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/1b/1032711130.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210627/1032711932/Nakhodivshiysya-v-rozyske-iz-za-moshennichestva-zaderzhan-na-granitse-s-Abkhaziey.html

Мужчина был объявлен в розыск главным управлением МВД по Ростовской области по обвинению в мошенничестве при получении выплат.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Иностранный гражданин, находившийся в федеральном розыске, выявлен при прохождении пункта пропуска через государственную границу Адлер на линии паспортного контроля. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина 1981 года рождения совершил на территории Ростовской области преступление, классифицируемое по статье 159.2 Уголовного кодекса России "Мошенничество при получении выплат".

Задержанный передан установленным порядком инициатору розыска ГУ МВД по Ростовской области для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Прощание с детством: последний звонок в Абхазии
"Поехали": праздник "Алые паруса" в Петербурге
Обзор цен на рынке Сухума: июнь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться