Находившийся в розыске из-за мошенничества задержан на границе с Абхазией

Мужчина был объявлен в розыск главным управлением МВД по Ростовской области по обвинению в мошенничестве при получении выплат.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Иностранный гражданин, находившийся в федеральном розыске, выявлен при прохождении пункта пропуска через государственную границу Адлер на линии паспортного контроля. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина 1981 года рождения совершил на территории Ростовской области преступление, классифицируемое по статье 159.2 Уголовного кодекса России "Мошенничество при получении выплат".

Задержанный передан установленным порядком инициатору розыска ГУ МВД по Ростовской области для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.

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