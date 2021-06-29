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Более 130 тысяч человек в 13 регионах России остались без света из-за стихии

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Мощный циклон с порывами ветра до 20 метров в секунду все еще перемещается по территории России.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Порядка 540 населенных пунктов на территории 13 регионов России с общим населением более 130 тысяч человек остались накануне без энергоснабжения в результате мощного циклона, сопровождавшегося порывами ветра до 20 метров в секунду, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

© Видео РИА
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"Произошло нарушение энергоснабжения в 539 населенных пунктах 13 субъектов РФ на территории Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, стихия затронула в общей сложности 61 муниципальное образование, в которых без света остались 47,5 тысячи жилых домов. Кроме того, упали 429 деревьев, повредились 69 кровель зданий и 88 автомобилей.

К 06:00 вторника без энергоснабжения в Чувашии, Мордовии, Нижегородской, Ульяновской и Вологодской областях оставались еще 123 населенных пункта, в которых проживают почти 53 тысячи человек, а также 35 социально значимых объектов.

Судя по прогнозом, 29 июня циклон будет смещаться в северо-восточном направлении и окажет воздействие на регионы Центрального и Северо-Западных федеральных округов, наибольшее - на Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

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