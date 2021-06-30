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Российские туроператоры рассказали о загрузке курортов в Абхазии в июле-августе

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Спрос на туры в Абхазию вырос после того, как в Краснодарском крае были введены антиковидные ограничения.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Загруженность курортов Крыма, Абхазии и Турции на вторую половину июля-август составляет 80-90%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью телеканалу РБК.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спрос на туры в Абхазию увеличился из-за ограничений в Краснодарском крае

Она отметила, что места отдыха уже практически раскуплены в этих трех направлениях, так как они являются главной альтернативой курортам Краснодарского края, власти которого ввели ограничения для туристов.

"Проблема в том, что там на вторую половину июля и август практически все приличное уже выкуплено. Загрузка 80-90%. Оставшиеся 10-20% как раз можно будет добрать за счет тех, кто меняет свои планы и вместо Краснодарского края направляется в Турцию, Абхазию или Крым", - сказала она.

в Краснодарском крае с 1 июля вступят в силу дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Без ПЦР-теста либо сертификата о вакцинации в отели, пансионаты и санатории заселиться не получится. А с 1 августа -только с сертификатом о вакцинации (за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания, но им нужен будет ПЦР-тест).

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