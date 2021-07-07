В Кремле пообещали ответить на каждую попытку нарушить российскую границу

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в "территориальные воды Украины", на это последовала реакция Кремля.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Москва будет принимать меры каждый раз при нарушении государственной границы России британскими кораблями, а также задействует весь дипломатический инструментарий. Об этом, как передает РИА Новости, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба об инциденте с эсминцем Defender.

Рааб заявил, что корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в "территориальные воды Украины", это вызвало обеспокоенность Кремля.

"И президент России, и на других уровнях было неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море. Поэтому в данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать", - сказал Песков журналистам.

По его словам, пограничники и впредь будут выполнять те действия, которые предписаны им по инструкциям на случай нарушения государственной границы.

Что касается возможных контактов между Москвой и Лондоном после инцидента с эсминцем, Песков отметил, что сейчас никаких переговоров не ведется, отношения между странами "находятся в подмороженном состоянии".

В конце июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.