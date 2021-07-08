Установлен график личного приема граждан главой Сухума

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Установлен день и время личного приема граждан главой администрации Сухума, об этом сообщается на сайте администрации.
Глава столицы Беслан будет принимать граждан еженедельно, по вторникам, с 10:00 до 13:00 по предварительной записи, с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность.
Распоряжение вступает в силу через 7 дней после официального опубликования в средствах массовой информации.
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