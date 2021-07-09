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Участвовавшие в Sea Breeze корабли задержатся в Черном море

© Sputnik / Игорь Маслов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210709/1032804317/Uchastvovavshie-v-Sea-Breeze-korabli-zaderzhatsya-v-Chernom-more.html

Учения Sea Breeze-2021 проходят с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе, в них задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Большая часть кораблей-участников международных учений Sea Breeze останется в Черном море еще "на некоторое время" для участия в учениях в Болгарии, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя командования учений капитана ВМС США Стюарта Баумана.

По словам Баумана, этот факт не будет нарушать положения конвенции Монтре.

"Большинство кораблей, участвовавших в учениях Sea Breeze, также примут участие в возглавляемых Болгарией учениях Breeze. Таким образом, корабли продолжат оставаться в Черном море в течение еще некоторого времени. Однако это не будет нарушать временной лимит, предусмотренный конвенцией Монтре", - сказал Бауман в ходе телефонного брифинга.

Бауман подчеркнул, что маневры Sea Breeze прошли "удачно", и в Вашингтоне с нетерпением ждут проведения нового раунда этих учений в 2022 году.

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