Участвовавшие в Sea Breeze корабли задержатся в Черном море

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Большая часть кораблей-участников международных учений Sea Breeze останется в Черном море еще "на некоторое время" для участия в учениях в Болгарии, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя командования учений капитана ВМС США Стюарта Баумана.
По словам Баумана, этот факт не будет нарушать положения конвенции Монтре.
"Большинство кораблей, участвовавших в учениях Sea Breeze, также примут участие в возглавляемых Болгарией учениях Breeze. Таким образом, корабли продолжат оставаться в Черном море в течение еще некоторого времени. Однако это не будет нарушать временной лимит, предусмотренный конвенцией Монтре", - сказал Бауман в ходе телефонного брифинга.
Бауман подчеркнул, что маневры Sea Breeze прошли "удачно", и в Вашингтоне с нетерпением ждут проведения нового раунда этих учений в 2022 году.
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