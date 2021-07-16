Названы основные осложнения после COVID-19

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. В журнале The Lancet опубликованы результаты первого масштабного обсервационного исследования, задачей которого было описать основные осложнения, возникающие у больных COVID-19.
Так, согласно данным, примерно у половины пациентов — 36 367 из 73 197 — во время госпитализации развилось одно или несколько осложнений.
Мужчины и люди старше 60 лет оказались в группах, которые пострадали больше остальных. Однако осложнения и плохие функциональные результаты были обычным явлением даже у молодых, ранее здоровых людей.
Самые частые осложнения:
- почечные, затрагивающие почти каждого четвертого человека, или 24 процента больных,
- сложные респираторные нарушения - 18%,
- системные нарушения - 16%,
- сердечно-сосудистые - примерно у каждого восьмого участника, 12%,
- неврологические - 4%,
- желудочно-кишечные - менее 1%,
- печеночные осложнения.
Среди диагнозов лидируют: острое повреждение почек, острый респираторный дистресс-синдром, повреждение печени, анемия и сердечная аритмия.
Частота осложнений росла с возрастом и возникала у 39% людей в возрасте от 19 до 49 лет по сравнению с 51% в возрастной группе 50 лет и старше. После выписки из больницы 27% заявили, что они менее способны заботиться о себе, чем до COVID-19.