12:04 16 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.22
  • EUR87.83
Поиск

Названы основные осложнения после COVID-19

© Sputnik / Кирилл Брага
Новости
Получить короткую ссылку
18501
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/0c/1032826977.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210716/1032848005/Nazvany-osnovnye-oslozhneniya-posle-COVID-19.html

В исследовании участвовали более 70 тысяч пациентов 302 больниц Великобритании, госпитализированных с коронавирусом.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. В журнале The Lancet опубликованы результаты первого масштабного обсервационного исследования, задачей которого было описать основные осложнения, возникающие у больных COVID-19.

Так, согласно данным, примерно у половины пациентов — 36 367 из 73 197 — во время госпитализации развилось одно или несколько осложнений.

Мужчины и люди старше 60 лет оказались в группах, которые пострадали больше остальных. Однако осложнения и плохие функциональные результаты были обычным явлением даже у молодых, ранее здоровых людей.

Самые частые осложнения:

  • почечные, затрагивающие почти каждого четвертого человека, или 24 процента больных,
  • сложные респираторные нарушения - 18%,
  • системные нарушения - 16%, 
  • сердечно-сосудистые - примерно у каждого восьмого участника, 12%,
  • неврологические - 4%,
  • желудочно-кишечные - менее 1%,
  • печеночные осложнения.

Среди диагнозов лидируют: острое повреждение почек, острый респираторный дистресс-синдром, повреждение печени, анемия и сердечная аритмия.

Частота осложнений росла с возрастом и возникала у 39% людей в возрасте от 19 до 49 лет по сравнению с 51% в возрастной группе 50 лет и старше. После выписки из больницы 27% заявили, что они менее способны заботиться о себе, чем до COVID-19.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Хаос в Европе: наводнения и разрушения
Вокзал над водой: станция "Псырцха" в Новом Афоне
Лучшая маскировка: как выбрать респиратор
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться