Россиянина, находившегося в розыске, выявили на границе с Абхазией

Молодой человек пытался выехать из России в Абхазию, когда был выявлен сотрудниками Погрануправления ФСБ России.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Гражданина России, 2003 года рождения, находившегося в розыске как без вести пропавший, выявили на пропускном пункте "Адлер" сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчину через границу не пропустили и передали установленным порядком инициатору розыска – ГУ МВД России по Москве.

Пограничное управление напоминает, что в соответствии со статьей 15 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", право гражданина РФ на выезд может быть временно ограничено в случаях, если он: