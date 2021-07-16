Россиянина, находившегося в розыске, выявили на границе с Абхазией

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Гражданина России, 2003 года рождения, находившегося в розыске как без вести пропавший, выявили на пропускном пункте "Адлер" сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчину через границу не пропустили и передали установленным порядком инициатору розыска – ГУ МВД России по Москве.
Пограничное управление напоминает, что в соответствии со статьей 15 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", право гражданина РФ на выезд может быть временно ограничено в случаях, если он:
- осужден за совершение преступления, - до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания;
- призван на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, - до окончания военной службы или альтернативной гражданской службы;
- уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, - до исполнения обязательств либо достижения согласия сторонами;
- сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из Российской Федерации, - до решения вопроса в срок не более одного месяца органом, оформляющим такие документы;
- признан несостоятельным (банкротом), - до вынесения арбитражным судом определения о завершении или прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве), в том числе в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения.