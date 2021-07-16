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Россиянина, находившегося в розыске, выявили на границе с Абхазией

© Foto / Южное таможенное управление
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210716/1032850549/Rossiyanina-nakhodivshegosya-v-rozyske-vyyavili-na-granitse-s-Abkhaziey.html

Молодой человек пытался выехать из России в Абхазию, когда был выявлен сотрудниками Погрануправления ФСБ России.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Гражданина России, 2003 года рождения, находившегося в розыске как без вести пропавший, выявили на пропускном пункте "Адлер" сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Мужчину через границу не пропустили и передали установленным порядком инициатору розыска – ГУ МВД России по Москве.

Пограничное управление напоминает, что в соответствии со статьей 15 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", право гражданина РФ на выезд может быть временно ограничено в случаях, если он:

  • осужден за совершение преступления, - до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания;
  • призван на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, - до окончания военной службы или альтернативной гражданской службы;
  • уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, - до исполнения обязательств либо достижения согласия сторонами;
  • сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из Российской Федерации, - до решения вопроса в срок не более одного месяца органом, оформляющим такие документы;
  • признан несостоятельным (банкротом), - до вынесения арбитражным судом определения о завершении или прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве), в том числе в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения.

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