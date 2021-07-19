ФМБА приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса

В июне 2021 года успешно завершились доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых была доказана его безопасность.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Федеральное медико-биологическое агентство России приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

Клиника получила официальное разрешение Минздрава России на проведение "клинических исследований I и II фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", говорится в сообщении.

Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года, в них примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет, уточнили в пресс-службе ФМБА.

Доклинические исследования препарата прошли в июне 2021 года, они доказали его безопасность, иммуногенность и протективность.

Препарат разработан Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России на новой технологической платформе. Отмечается, что вакцина нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета, используя в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.