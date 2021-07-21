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В Сочи объявлено штормовое предпреждение

© Sputnik / Олег Смеречинский
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Sputnik Абхазия
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Все городские службы в Сочи переведены на усиленный режим работы в период действия штормового предупреждения.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Ухудшение погодных условий ожидается в Сочи 22 и 23 июля, сообщается на сайте администрации курорта.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в городе пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом. На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Из-за обильных осадков возможны резкие подъемы уровней воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи временно отказаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

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