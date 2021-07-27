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Биткоин вырос более чем на 15%, превысив отметку в 40 тысяч долларов

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Биткоин - самая популярная криптовалюта в мире, на ее долю приходится около 70 процентов всего глобального рынка.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Стоимость биткоина в понедельник вечером превысила 40 тысяч долларов впервые с 16 июня, сообщает РИА Новости по данным торгов.

"На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22:10 мск рос в цене на 17,2% - до 40,2 тысячи долларов", - отмечается в сообщении.

© Sputnik / Евгений Биятов
Биткоин вновь поднялся к отметке 40 тысяч долларов
Отметку в 40 тысяч долларов биткоин превысил впервые с 16 июня, на минувшей неделе стоимость криптовалюты опускалась ниже 30 тысяч долларов впервые почти за месяц. Исторический максимум биткоина был в феврале 2021 года, когда его стоимость достигала почти 60 тысяч долларов.

По мнению экспертов, биткоин вырос на фоне слухов, что его добавят в способы оплаты на Amazon, а также потенциальный запрет китайских властей на владение криптовалютой.

Также миллиардер Илон Маск ранее заявлял, что возглавляемая им компания Tesla возобновит прием биткоинов в качестве оплаты, когда эта криптовалюта станет более экологичной.

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