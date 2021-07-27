Биткоин вырос более чем на 15%, превысив отметку в 40 тысяч долларов

Отметку в 40 тысяч долларов биткоин превысил впервые с 16 июня, на минувшей неделе стоимость криптовалюты опускалась ниже 30 тысяч долларов впервые почти за месяц. Исторический максимум биткоина был в феврале 2021 года, когда его стоимость достигала почти 60 тысяч долларов.
По мнению экспертов, биткоин вырос на фоне слухов, что его добавят в способы оплаты на Amazon, а также потенциальный запрет китайских властей на владение криптовалютой.
Также миллиардер Илон Маск ранее заявлял, что возглавляемая им компания Tesla возобновит прием биткоинов в качестве оплаты, когда эта криптовалюта станет более экологичной.