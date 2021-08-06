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Цхинвал

В Южной Осетии усилят меры безопасности во время памятных мероприятий

© Sputnik Алексей Ковалев
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Sputnik Абхазия
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Делегация из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания примет участие в памятных мероприятиях, посвященных августовской войне 2008 года, в Цхинвале.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Памятные мероприятия, приуроченные к 13-й годовщине "Пятидневной войны" 2008 года в Южной Осетии, пройдут при усиленных мерах безопасности. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на МВД республики.

© Sputnik
Аслан Бжания прибыл в Южную Осетию

За общественным порядком в местах массового скопления людей и соблюдением правил дорожного движения на дорогах будут следить сотни сотрудников милиции. Охранять правопорядок будут все подразделения ведомства.

"Сотрудники милиции обеспечат охрану общественного порядка и во время официального визита глав Абхазии и РСО-Алания в Южную Осетию", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По маршруту передвижения гостей будут выставлены дополнительные посты, а по всему пути следования делегацию будут сопровождать сотрудники УГИБДД.

Кроме того правоохранители усилят охрану зданий государственных органов власти и управления, а также объектов жизнеобеспечения.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

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