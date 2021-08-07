Экс-сотрудника таможенного поста "Адлер" осудили за взятку

Бывший сотрудник поста МАПП Адлер Краснодарской таможни пытался получить взятку в размере 20 тысяч рублей за завершение таможенной процедуры.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Бывший ведущий инспектор таможенного поста МАПП Адлер Х.Л. Устян осужден за получение взятки за незаконные действия, сообщается на сайте Южное таможенное управление.

Адлеровский районный суд приговорил его к четырем годам условно, с испытательным сроком два года, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, что составляет двести тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах России, сроком на три года.

Ранее сообщалось, что на таможенный пост обратился гражданин России и Абхазии по вопросу вывоза транспортного средства Chrysler Voyager с просроченным сроком временного ввоза.

Устян заявил, что за завершение таможенной процедуры необходимо заплатить ему 20 тысяч рублей.

Владелец автомобиля, в свою очередь, сообщил о факте вымогательства в отдел по противодействию коррупции Краснодарской таможни. Таможенника задержали после передачи указанной суммы.