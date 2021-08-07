В Цхинвале прошла встреча президентов Бжания и Бибилова

В настоящее время проходит встреча в расширенном формате с участием абхазской делегации и представителей руководства Южной Осетии.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов провели встречу в Цхинвале, об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.

Бжания прибыл в республику для участия в траурных мероприятиях, приуроченных к годовщине войны в августе 2008 года.

Анатолий Бибилов в своем приветствии отметил, что народы Южной Осетии и Абхазии связывает многовековая дружба.

"Хочу выразить огромную благодарность, что посетили республику в канун годовщины начала грузинской агрессии, это трагическая дата, и то, что приезжают друзья поддержать нас в этот день - дорогого стоит", - отметил президент.

Бжания в свою очередь отметил, что не мог не приехать в этот день в республику, и подчеркнул, что абхазский и югоосетинский народы во многом прошли одинаковый путь, сталкиваются с одинаковыми вызовами сегодня.

По словам Бибилова, он с абхазским коллегой будут обсуждать вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе возможности экономического взаимодействия.

Официальная делегация Абхазии во главе с президентом прибыла в Южную Осетию для участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины войны в августе 2008 года. Утром 7 августа Бжания и сопровождающие его лица возложили цветы на мемориальном кладбище во вдворе цхинвальской школе №5.