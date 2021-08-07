Бибилов назвал кощунственным призыв отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

В Цхинвале проходит встреча делегаций Абхазии и Южной Осетии. Абхазская делегация прибыла в республику для участия в траурных мероприятиях, приуроченных к годовщине войны в августе 2008 года.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал кощунственным призыв ряда западных стран об отзыве признания Абхазии и Южной Осетии.

В ходе встречи абхазской и югоосетинской делегаций Бибилов, обращаясь к Аслану Бжания, сказал, что, к сожалению, приезд абхазской делегации связан с трагедией, которая произошла в ночь с 7 на 8 августа в 2008 году.

"Те человеческие жертвы, которые понесла Южная Осетия, невосполнимы. И то, что сегодня ряд западных стран заявляет об отзыве признания наших республик - кощунственно. Вместо того, чтобы осудить военного преступника Саакашвили, осуждаются действия России, которая спасла наш народ от истребления", - заявил президент.

Бжания в свою очередь подчеркнул героизм югоосетинского народа, который проявился в трагических событиях 8 августа 2008 года.

"Я сожалею, что некоторые государственные деятели, в том числе в Грузии, не сделали никаких выводов. Ну у них там своя дорожная карта, мы пойдем своим правильным путем. Мы за то, чтобы был мир, поэтому будем отстаивать свои интересы вместе с Россией. Были непростые времена, но кое-что все-таки удалось сделать. После признания у нас совсем другие возможности и нам необходимо ими воспользоваться в полной мере", - сказал он.

Главы государств обменялись памятными подарками.

Абхазский глава преподнес в подарок рог и выразил надежду, что он будет использоваться только по благоприятным поводам.

В ответ абхазскому лидеру вручили скульптурную композицию, на которой запечатлен момент принесения жертвы древними сарматами перед битвой.