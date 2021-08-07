Силы спецназначения Грузии и Румынии провели морские учения в Черном море

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Силы специального назначения Грузии и Румынии провели первые совместные учения в Черном море, пишет RT со ссылкой на пресс-служба грузинского Минобороны.

"Согласно сценарию, иностранный корабль, на борту которого находилась вооруженная группировка, проник в территориальные воды Грузии", — говорится в сообщении.

Как отмечается, грузинские и румынские силы специального назначения вместе с абордажной группой департамента береговой охраны осуществили совместную операцию.

Целью совместных учений называют повышение совместимости между силами специальных назначений Грузии и Румынии и укрепление партнерских и дружественных отношений.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что учения НАТО Agile Spirit в Грузии вызывают у Москвы законную озабоченность.

Президент Абхазии в эти дни находится с визитом в Южной Осетии. В субботу после встречи абхазской делегации с югоосетинскими властями лидеры двух стран ответили на вопросы журналистов, в том числе прокомментировали регулярные учения НАТо и Грузии в Черном море и у границ Южной Осетии.

Анатолий Бибилов подчеркнул, что в Южной Осетии уверены в абсолютной безопасности республики и народа, ссылаясь на договоренности с Россией.

"Для нас стратегическим партнером является Россия. Те же самые учения мы проводим на своей территории совместно с Вооруженными силами России. А учения в Грузии? Ну, встретились ребята побегать по полям, по горам. Пусть бегают", – сказал Бибилов.

Аслан Бжания в свою очередь отметил, что сценарий военного решения вопроса Абхазии и Южной Осетии из политической повестки блока НАТО и Грузии не изчез.

"И мы тоже будем делать соответствующие выводы. Мы настроены на мир, но пусть до выбора не дойдет. Мы ведем очень серьезную работу по изучению военного потенциала блока НАТО и вооруженных сил Грузии. Никто не сделал правильных выводов (из августа 2008-го). Их "мирные" заявления плохо вяжутся с пушками и военными кораблями. Поэтому мы видим их истинные намерения", – сказал Бжания.

Ежегодные военные учения НАТО Agile Spirit 2021 начались в Грузии 26 июля с участием более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран альянса.

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